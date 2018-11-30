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У Харкові головного інспектора митниці аеропорту затримали на хабарі

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 14:21
У Харкові головного інспектора митниці аеропорту затримали на хабарі
Фото: затримання митника (khar.gp.gov.ua)

Митник просив хабар за дозвіл на ввезення незадекларованих товарів

У Харкові під час отримання хабара затримали головного державного інспектора митного посту "Харків-аеропорт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратуру Харківської області

Як зазначається, інспектор організував злочинну схему систематичного вимагання хабарів від пасажирів, які ввозили в Україну багаж, який підлягав декларуванню. Зокрема, товари всесвітньо відомих брендів.

Імпортерам, які мали на меті "зекономити" на декларуванні, та, замість проходу через так званий "червоний коридор", намагалися незаконно скористатися "зеленим", митник за певну "винагороду" пропонував уникнути адміністративного притягнення.

Викрили інспектора "на гарячому" під час отримання хабара розміром 5 тис. гривень.

На даний час митника затримали правоохоронці. Слідчі прокуратури готують повідомлення про підозру та клопотання до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди поєднане з вимаганням). Встановлюються усі обставини справи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У Харкові головного інспектора митниці аеропорту затримали на хабарі

Фото: затримання митника (khar.gp.gov.ua)

Нагадаємо, у приміщенні прокуратури міста Києва затримали адвоката, який пропонував 30 тис. доларів працівнику прокуратури. 

Раніше РБК-Україна повідомляла, що СБУ затримала у Білій Церкві (Київська область) офіцера поліції, який вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі понад 100 тис. гривень.

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