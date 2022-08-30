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У Чернігові створять добровільне формування тероборони при міськраді

Фото: у Чернігові створять добровільне формування тероборони при міськраді (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чернігові виконком міськради прийняв рішення створити нове добровільне формування тероборони. Туди входитимуть працівники комунальних підприємств міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Владислава Атрошенка, яке наводить "Суспільне Чернігів".

За його словами, створення добровільного формування тероборони при міськраді є єдиною можливістю навчити співробітників комунальних підприємств користуватися тактичною аптечкою, зброєю і провести тактичні навчання. У разі наступу на місто російських окупантів ці працівники будуть обороняти комунальні підприємства.

Також Атрошенко додав, що вони можуть бути залучені до охорони громадського порядку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони Збройних сил на фронт і виконувати бойові завдання.

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