У Чернігові створять добровільне формування тероборони при міськраді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Владислава Атрошенка, яке наводить " Суспільне Чернігів ".

За його словами, створення добровільного формування тероборони при міськраді є єдиною можливістю навчити співробітників комунальних підприємств користуватися тактичною аптечкою, зброєю і провести тактичні навчання. У разі наступу на місто російських окупантів ці працівники будуть обороняти комунальні підприємства.

Також Атрошенко додав, що вони можуть бути залучені до охорони громадського порядку.