В Чернигове создадут добровольное формирование теробороны при горсовете

В Чернигове исполком горсовета принял решение создать новое добровольное формирование теробороны. Туда будут входить работники коммунальных предприятий города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Владислава Атрошенко, которое приводит "Суспільне Чернігів".
По его словам, создание добровольного формирования теробороны при горсовете является единственной возможностью научить сотрудников коммунальных предприятий пользоваться тактической аптечкой, оружием и провести тактические учения. В случае наступления на город российских оккупантов эти работники будут оборонять коммунальные предприятия.
Также Атрошенко добавил, что они могут быть привлечены к охране общественного порядка.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи.
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