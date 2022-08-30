В Чернигове создадут добровольное формирование теробороны при горсовете

В Чернигове исполком горсовета принял решение создать новое добровольное формирование теробороны. Туда будут входить работники коммунальных предприятий города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Владислава Атрошенко, которое приводит " Суспільне Чернігів ".

По его словам, создание добровольного формирования теробороны при горсовете является единственной возможностью научить сотрудников коммунальных предприятий пользоваться тактической аптечкой, оружием и провести тактические учения. В случае наступления на город российских оккупантов эти работники будут оборонять коммунальные предприятия.

Также Атрошенко добавил, что они могут быть привлечены к охране общественного порядка.