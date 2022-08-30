UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернигове создадут добровольное формирование теробороны при горсовете

Фото: в Чернигове создадут добровольное формирование теробороны при горсовете (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чернигове исполком горсовета принял решение создать новое добровольное формирование теробороны. Туда будут входить работники коммунальных предприятий города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Владислава Атрошенко, которое приводит "Суспільне Чернігів".

По его словам, создание добровольного формирования теробороны при горсовете является единственной возможностью научить сотрудников коммунальных предприятий пользоваться тактической аптечкой, оружием и провести тактические учения. В случае наступления на город российских оккупантов эти работники будут оборонять коммунальные предприятия.

Также Атрошенко добавил, что они могут быть привлечены к охране общественного порядка.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныКиевский городской советЧернигов