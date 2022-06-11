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Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій

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Київ, Субота 11 червня 2022 20:26
Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони Збройних сил на фронт і виконувати бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту № 6521.

Згідно з даними на сайті Ради, президент підписав закон 10 червня. Зазначимо, бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.

Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань приймається головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, даний закон був проголосований у Верховній раді ще 3 травня 2022 року.

Станом на травень в Україні було близько 110 000 бійців територіальної оборони.

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Володимир Зеленський Міністерство оборони України
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