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У Харкові стартував опалювальний сезон: куди почали подавати тепло

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Харків, Четвер 07 жовтня 2021 13:13
У Харкові стартував опалювальний сезон: куди почали подавати тепло Фото: у Харкові стартував опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Харкові почали подавати тепло в лікарні та дитячі садки. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської міськради.

Згідно з документом, тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери.

У відомстві додають, що в Харкові в рамках підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 99%.

Додамо, за словами мера Києва Віталія Кличка, опалювальний сезон у столиці з урахуванням погодних умов може початися найближчими днями.

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Харків детский сад Опалювальный сезон
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