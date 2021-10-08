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Старт опалювального сезону в Житомирі перенесли: названо причину

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Житомир, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:05
Старт опалювального сезону в Житомирі перенесли: названо причину Фото: у Житомирі перенесли старт опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Житомирі перенесли старт опалювального сезону. З понеділка планують почати опалювати дитячі садочки, школи та медзаклади.

Про це заявив заступник міського голови Сергій Кондратюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Таке рішення прийняли 8 вересня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради.

"Початок опалювального сезону ми запланували на 11 жовтня, але, враховуючи зміни кліматичних умов, сьогодні разом із "Житомиргазом" ми розпломбуємо котельні, які опалюють дитячі садочки, щоб з понеділкавсі дитячі садочки були з теплом. Далі ми запускаємо тепло до інших споживачів", - сказав Кондратюк.

Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче +8, то теплопостачання для населення не запускатимуть.

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Опалювальный сезон Житомир
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