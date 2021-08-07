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У Львові поблизу перехрестя збили водія електросамоката, він в реанімації

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Субота 07 серпня 2021 10:13
У Львові поблизу перехрестя збили водія електросамоката, він в реанімації Фото: у Львові збили водія електросамоката (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі електросамоката. Його водій потрапив в лікарню в реанімацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Аварія сталася на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля BMW Х4, 38-річна мешканка Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя.

"Потерпілого з важкими травмами госпіталізовано, він перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: у Львові збили водія електросамоката (facebook.com/MVS.LVIV)

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