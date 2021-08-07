У Львові поблизу перехрестя збили водія електросамоката, він в реанімації
У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі електросамоката. Його водій потрапив в лікарню в реанімацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Аварія сталася на вулиці Княгині Ольги у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля BMW Х4, 38-річна мешканка Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя.
"Потерпілого з важкими травмами госпіталізовано, він перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Фото: у Львові збили водія електросамоката (facebook.com/MVS.LVIV)