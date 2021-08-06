Заснув за кермом: у Волинській області мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі

У Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом і злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів.

"Сьогодні вранці на автодорозі сполученням Горохів-Павлівка поблизу села Трубки Mercedes-Benz Sprinter злетів у кювет. Автопригода трапилася близько 8 години ранку",- йдеться у повідомленні.

Відомо, що за кермом автомобіля перебував 31-річний житель Нововолинська. У салоні транспортного засобу знаходилося четверо пасажирів.

За попередніми даними, водій заснув за кермом, що спричинило ДТП.

Вказано, що на місці ДТП працювала поліція, медики та рятувальники, за медичною допомогою звернулося троє постраждалих.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди. Остаточну причину аварії встановить слідство.

Фото: у Волинській області мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі (vl.npu.gov.ua)