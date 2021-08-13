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У Чернігові збили поліцейського на пішохідному переході: він не вижив

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 01:45
У Чернігові збили поліцейського на пішохідному переході: він не вижив Фото: у Чернігові на смерть збили поліцейського (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті не вижив співробітник поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Поліцейські повідомляють про передчасну втрату - їх колега Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП.

Вони уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова. На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.

"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.

У Чернігові збили поліцейського на пішохідному переході: він не вижив

Поліцейські висловлюють співчуття рідним та близьким свого колеги.

"Поліцейська сім'я буде пам'ятати його як енергійного, відповідального та професійного фахівця, який сумлінно служив державі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під Харковом рейсовий автобус потрапив у ДТП. У салоні перебували понад 20 пасажирів.

Раніше повідомлялося, що у Львові молодий водій електросамокату потрапив у ДТП. Його стан важкий.

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