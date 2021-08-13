У Чернігові збили поліцейського на пішохідному переході: він не вижив
У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті не вижив співробітник поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.
Поліцейські повідомляють про передчасну втрату - їх колега Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП.
Вони уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова. На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.
"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.
Поліцейські висловлюють співчуття рідним та близьким свого колеги.
"Поліцейська сім'я буде пам'ятати його як енергійного, відповідального та професійного фахівця, який сумлінно служив державі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під Харковом рейсовий автобус потрапив у ДТП. У салоні перебували понад 20 пасажирів.
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