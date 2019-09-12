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У Чернігові відпустили депутата, що влаштував смертельну ДТП

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Ярослава Ковтуна відпустили згідно з постановою прокуратури

Затриманого за смертельну ДТП у Чернігові депутата міської ради Ярослава Ковтуна відпустили. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Наталія Реберг, передає місцевий сайт "ПіК".

Повідомляється, що чернігівська місцева прокуратура видала постанову про звільнення Ковтуна. На даний момент невідомі підстави такого рішення.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в Чернігові депутат міської ради на автомобілі збив на пішохідному переході чоловіка. ДТП сталася увечері 10 вересня, за даними поліції, пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого переходу. Сам депутат на момент аварії був тверезий.

Пізніше стало відомо, що потерпілий у цій аварії помер. За кермом Mazda 626, яку місцеві ЗМІ зафіксували на місці трагедії, був депутат від партії "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. Ця ж машина числиться у нього в декларації про доходи. Проти депутата відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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