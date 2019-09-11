ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернігові депутат збив людину на пішохідному переході

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 15:25
У Чернігові депутат збив людину на пішохідному переході
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потерпілого доставили в лікарню з різними ушкодженнями

У Чернігові депутат міської ради, керуючи позашляховиком, збив на пішохідному переході чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Чернігівської області.

Зазначається, що ДТП сталося ввечері, 10 вересня, незабаром в поліцію надійшло повідомлення про подію. На місці правоохоронці встановили деталі аварії.

"Встановлено, що водій - депутат Чернігівської міської ради, керуючи позашляховиком, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновком лікарів, був тверезий", - йдеться в повідомленні.

В наслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в середу вночі, 11 вересня, в Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів. BMW зіткнувся у задню частину припаркованого автомобіля і відкинув його в огорожу, після чого позашляховик повело і він врізався в автомобіль служби Über.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області нетверезий водій зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, в результаті дитина загинула.

У результаті ДТП у Запорізькій області постраждали діти У Мар'їнці в результаті ДТП згорів автомобіль, є загиблі
Новини України ДТПЧернігів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся