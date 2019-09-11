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ДТП у Чернігові: постраждалий в аварії за участю депутата помер

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 16:17
ДТП у Чернігові: постраждалий в аварії за участю депутата помер
Фото: ДТП у Чернігові (cn.suspilne.media)

За даними місцевих ЗМІ, за кермом був депутат Ярослав Ковтун

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Чернігові з участю депутата загинув пішохід. Про це йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області.

За даними поліції депутат Чернігівської міської ради на автомобілі збив пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, був госпіталізований до лікарні, де згодом помер.

За даними UA Чернігів, за кермом авто був депутат від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. Видання зазначає, що на фото з місця аварії видно, що пішохода збила синя Mazda 626. Ця ж машина вказана в електронній декларації Ковтуна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ДТП в Запорізькій області постраждали діти. Постраждалу 2008 року народження госпіталізували у лікарню, другу дівчинку відпустили після надання медичної допомоги.

До цього в Мар'їнці Донецької області у результаті аварії згорів автомобіль, загинули дві людини.

В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі
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