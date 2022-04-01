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У Чернігові окупанти знищили будівлю онкологічного відділення: є поранені

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Чернігів, П'ятниця 01 квітня 2022 15:43
У Чернігові окупанти знищили будівлю онкологічного відділення: є поранені Фото: у Чернігові окупанти обстріляли онкологічне відділення (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу російськими окупантами знищено будівлю онкологічного відділення лікарні в Чернігові. Важкі поранення отримали щонайменше три людини.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Мер зазначив, що російські загарбники періодично обстрілюють місто, незважаючи на заяви Росії "різко скоротити" військові дії в Київській та Чернігівській областях. В результаті одного з обстрілів кілька снарядів потрапили в обласну лікарню.

"Одна з будівель лікарні - онкологічне відділення - була повністю зруйнована. Три людини отримали важкі поранення", - уточнив Атрошенко.

Розповідаючи про ситуацію в місті мер сказав, що Чернігів переживає гуманітарну катастрофу. У населеному пункті немає ні води, ні електрики, а харчові продукти і ліки можуть закінчитися протягом тижня.

За його словами, надходять в міста припаси забезпечуються військовими і волонтерами. Атрошенко додав, що захворів на гостру пневмонію, але запевнив, що з ним "все буде в порядку".

Нагадаємо, 28 березня в результаті ворожих обстрілів у Чернігівській області спалахнули вісім пожеж.

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