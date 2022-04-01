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В Чернигове оккупанты уничтожили здание онкологического отделения: есть раненые

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Чернигов, Пятница 01 апреля 2022 15:43
В Чернигове оккупанты уничтожили здание онкологического отделения: есть раненые Фото: в Чернигове оккупанты обстреляли онкологическое отделение (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обстрела российскими оккупантами уничтожение здание онкологического отделения больницы в Чернигове. Тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мэр отметил, что российские захватчики периодически обстреливают город, несмотря на заявления России "резко сократить" военные действия в Киевской и Черниговской областях. В результате одного из обстрелов несколько снарядов попали в областную больницу.

"Одно из зданий больницы - онкологическое отделение - было полностью разрушено. Три человека получили тяжелые ранения", - уточнил Атрошенко.

Рассказывая о ситуации в городе мэр сказал, что Чернигов переживает гуманитарную катастрофу. В населенном пункте нет ни воды, ни электричества, а продукты питания и лекарства могут закончиться в течение недели.

По его словам, поступающие в города припасы обеспечиваются военными и волонтерами. Атрошенко добавил, что заболел острой пневмонией, но заверил, что с ним "все будет в порядке".

Напомним, 28 марта в результате вражеских обстрелов в Черниговской области вспыхнули восемь пожаров.

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