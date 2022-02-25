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У Чернігівській області українські солдати знищили дві колони противника

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Чернігівська область, П'ятниця 25 лютого 2022 12:35
У Чернігівській області українські солдати знищили дві колони противника Фото: у Чернігівській області зупинили наступ військ РФ (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська дали відсіч російським атакам у Чернігівській області. Знищено дві колони бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Знищили близько 20 одиниць ворожих танків на Менському напрямку Чернігівської області. Втрати живої сили уточнюються. Також підрозділ "Північ" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Маріуполі активізувалися бої. Російські танки рушили в бік міста.

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