Чернігів через обстріли окупанта залишився без опалення і газу

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по нашій інфраструктурі. Чернігів залишився без газу і опалення. Сподіваюся, що ненадовго. Наші комунальники вже працюють над відновленням мереж", - розповів Чаус.

Своєю чергою він звернувся до окупантів, заявивши, "ви зробили нам холодно. Приходьте сюди. Ми палитимемо багаття на ваших кістках".

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