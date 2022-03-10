RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чернігів через обстріли окупанта залишився без опалення і газу

Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 10 березня російсько-окупаційні війська обстріляли місто Чернігів. Внаслідок чого місцеві жителі залишилися без опалення і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса під час відеозвернення.

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по нашій інфраструктурі. Чернігів залишився без газу і опалення. Сподіваюся, що ненадовго. Наші комунальники вже працюють над відновленням мереж", - розповів Чаус.

Своєю чергою він звернувся до окупантів, заявивши, "ви зробили нам холодно. Приходьте сюди. Ми палитимемо багаття на ваших кістках".

Детальніше про те, що відбувається в Чернігові прямо зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у онлайн матеріалі РБК-Україна.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівГазВійна Росії проти України