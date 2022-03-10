Чернигов из-за обстрелов оккупанта остался без отопления и газа

"Оккупанты целенаправленно бьют по нашей инфраструктуре. Чернигов остался без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго. Наши коммунальщики уже работают над восстановлением сетей", - рассказал Чаус.

В свою очередь он обратился к оккупантам, заявив, "вы сделали нам холодно. Приходите сюда. Мы будем жечь костры на ваших костях".

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