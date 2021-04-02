Чернігів з 5 квітня посилює карантин: закриють школи, введуть перепустки на транспорт

Чернігів вирішив посилити карантин з понеділка, 5 березня. У місті вирішили ввести проїзд у громадському транспорті за перепустками, як це зробили в Києві.
Про це повідомив місцевий телеканал "Дитинець" на сторінці у Facebook.
Згідно з заявою мера міста Владислава Атрощенка, на якого посилається телеканал, з понеділка у Чернігові забороняється:
"Громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі - за спецперепустками", - заявив Атрощенко.
Як відомо, Чернігів та Чернігівська область перебувають у "червоній" зоні карантину. У цій зоні діють найбільш жорсткі обмеження, однак місцева влада може вживати додаткових заходів.
Нагадаємо, посилити карантин вирішила Вінницька область. Нові обмеження почнуть діяти вже відзавтра, 3 квітня.
З суботи посилений карантин вводять і у Запоріжжі. Влада вирішила перевести 5-11 класи на дистанційне навчання та обмежити роботу закладів харчування.