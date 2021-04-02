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Чернигов с 5 апреля ужесточает карантин: закроют школы, введут пропуска на транспорт

Автор: Дмитрий Левицкий

Чернигов решил ужесточить карантин с понедельника, 5 марта. В городе решили ввести проезд в общественном транспорте по пропускам, как это сделали в Киеве.

Об этом сообщил местный телеканал "Детинец" на странице в Facebook.

Согласно заявлению мэра города Владислава Атрощенко, на которого ссылается телеканал, с понедельника в Чернигове запрещается:

  • посещение образовательного учреждения, кроме детсадов;
  • посещение кладбищ на выходных;
  • работа заведений, которые продают кофе и напитки, кроме работы навынос.

"Общественный транспорт будет работать в специальном режиме - по спецпропускам", - заявил Атрощенко.

Как известно, Чернигов и Черниговская область находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне действуют наиболее жесткие ограничения, однако местные власти могут принимать дополнительные меры.

Напомним, усилить карантин решила Винницкая область. Новые ограничения начнут действовать уже с завтрашнего дня, 3 апреля.

С субботы усиленный карантин вводят и в Запорожье. Власти решили перевести 5-11 классы на дистанционное обучение и ограничить работу заведений питания.

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Новости Украины ЧерниговограничениеКарантинКоронавирус
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