Жорсткий карантин в Запоріжжі: як працюватиме транспорт, школи та дитсадки
Під час посиленого карантину в Запоріжжі громадський транспорт продовжить працювати, але в разі дотримання правила заповненості салону не більше кількості сидячих місць. Очне навчання в 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал "ЗАПОРІЖЖЯ ІНФО".
"Громадський транспорт обслуговуватиме міські маршрути при дотриманні певних вимог - кількість пасажирів має не перевищувати загальної кількості місць для сидіння, обов’язковий масковий режим", - йдеться в повідомленні.
1-4 класи продовжують навчання в очному режимі. 5-11 класи навчатимуться дистанційно. Заклади дошкільної освіти продовжують працювати із дотриманням необхідних карантинних вимог.
Нагадаємо, в Запоріжжі місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення запровадити жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.
З 3 квітня у Запоріжжі заборонять:
- закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
- проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
- діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
- діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.
Відзначимо, наразі Запорізька область зараз перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.