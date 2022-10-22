Над Черниговской и Сумской областями уничтожено две ракеты

Утром 22 октября над Черниговской и Сумской областями подразделения Воздушных сил уничтожили две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

"Над Черниговской и Сумской областями сбиты две ракеты. Одна из ракет сбита силами ПВО, вторая обезврежена с истребителя", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны. Уже известно о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Луцке и Ровно. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

Некоторые регионы Украины в результате ракетных ударов остались без света.

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