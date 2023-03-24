Жительница Ивано-Франковска в интернете призывала поддерживать россиян. Ей объявили подозрение
Жительница Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживала армию РФ и оправдывала ее действия. Правоохранители обнаружили ее и объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Подозреваемая, длительно проживающая в Ивано-Франковске, с начала полномасштабного вторжения неоднократно распространяла через собственный аккаунт в соцсети материалы, направленные на оправдывание РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она прославляла представителей оккупационной "администрации", войну называла "освобождением от неонацистов", а также обвиняла Украину "в боевых действиях против мирного населения".
Ей объявили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время она находится под стражей.
Напомним, что житель Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживал армию РФ и ее вторжение в Украину. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.
В Украине к 9 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.
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