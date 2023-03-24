ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жительница Ивано-Франковска в интернете призывала поддерживать россиян. Ей объявили подозрение

Новина українською →
Ивано-Франковск, Пятница 24 марта 2023 22:49
Жительница Ивано-Франковска в интернете призывала поддерживать россиян. Ей объявили подозрение Фото: Жительница Ивано-Франковска в интернете поддерживала армию РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживала армию РФ и оправдывала ее действия. Правоохранители обнаружили ее и объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемая, длительно проживающая в Ивано-Франковске, с начала полномасштабного вторжения неоднократно распространяла через собственный аккаунт в соцсети материалы, направленные на оправдывание РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она прославляла представителей оккупационной "администрации", войну называла "освобождением от неонацистов", а также обвиняла Украину "в боевых действиях против мирного населения".

Ей объявили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время она находится под стражей.

Напомним, что житель Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживал армию РФ и ее вторжение в Украину. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

В Украине к 9 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ивано-Франковск Войска РФ Война в Украине
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию