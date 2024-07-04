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В Черниговской области "Шахед" попал по энергообъекту: без электричества тысячи потребителей

Черниговская область , Четверг 04 июля 2024 08:55
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В Черниговской области "Шахед" попал по энергообъекту: без электричества тысячи потребителей Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook.com/Chaus Viacheslav)
Автор: Ярослава Борзова

В Черниговской области воздушная тревога из-за атаки РФ дронами продолжалась более 5 часов. Один из вражеских беспилотников попал по энергообъекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", - отметил Чаус.

Заметим, что российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. Как сообщал командующий Воздушными силами Николай Олещук, ПВО не сбила только один беспилотник.

Ночная атака дронов

Ранее сообщалось, что 3 июля вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", заходивших в небо страны с северного направления.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.

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Черниговская область Война России против Украины Атака дронов
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