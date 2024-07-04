В Черниговской области "Шахед" попал по энергообъекту: без электричества тысячи потребителей

В Черниговской области воздушная тревога из-за атаки РФ дронами продолжалась более 5 часов. Один из вражеских беспилотников попал по энергообъекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", - отметил Чаус. Заметим, что российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. Как сообщал командующий Воздушными силами Николай Олещук, ПВО не сбила только один беспилотник.