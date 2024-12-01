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В Черниговской области "Шахед" попал в дом: фото последствий

Фото: РФ атаковала Черниговскую область 1 декабря (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали дронами Черниговскую область 1 декабря. Разрушен дом, пострадала женщина.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня ночью враг в очередной раз запускал беспилотники. В результате попадания "Шахеда", предварительно, разрушен частный дом в общине Прилуцкого района", - рассказал он.

По данным Чауса, 58-летняя местная жительница успела спастись из горящего дома, но получила незначительные ожоги.

"На месте происшествия работают все профильные службы", - отметил глава ОВА.

 

Последствия атаки дрона в Черниговской области 1 декабря (t.me/chernigivskaODA)

Атака РФ по Украине

В ночь на 1 декабря российские войска запустили по Украине десятки дронов. Силы ПВО работали в шести областях.

В тоже время без повреждений не обошлось. Так, в Киеве обломки беспилотника упали в Голосеевском районе, повредив здание. Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка дронов, которые пытались атаковать столицу.

Кроме того, повреждения зафиксированы в трех районах Киевской области. Также загорелся гараж.

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