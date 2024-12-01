В Черниговской области "Шахед" попал в дом: фото последствий

Атака РФ по Украине

В ночь на 1 декабря российские войска запустили по Украине десятки дронов. Силы ПВО работали в шести областях.

В тоже время без повреждений не обошлось. Так, в Киеве обломки беспилотника упали в Голосеевском районе, повредив здание. Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка дронов, которые пытались атаковать столицу.

Кроме того, повреждения зафиксированы в трех районах Киевской области. Также загорелся гараж.

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