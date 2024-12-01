У Чернігівській області "Шахед" влучив у будинок: фото наслідків

Атака РФ по Україні

У ніч на 1 грудня російські війська запустили по Україні десятки дронів. Сили ППО працювали в шести областях.

Водночас без пошкоджень не обійшлося. Так, в Києві уламки безпілотника впали в Голосіївському районі, пошкодивши будівлю. Сили оборони виявили і знешкодили близько десятка дронів, які намагалися атакувати столицю.

Крім того, пошкодження зафіксовано в трьох районах Київської області. Також загорівся гараж.

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