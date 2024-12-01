Силы ПВО сбили десятки дронов за ночь: сколько всего выпустила Россия
Россия в ночь на 1 декабря выпустила по Украине почти 80 дронов. Силы ПВО работали в шести областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 78 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Пуски были из трех районов в России - Курск, Брянск и Орел.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 9:00 сбили 32 вражеских дрона. Еще 45 российских беспилотников локационно потеряны, один дрон в воздухе.
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Напомним, на этой неделе оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Под обстрелом были энергетические объекты по всей стране.
Пострадали объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
Из-за повреждений энергетики в Украине усилили отключения света. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
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