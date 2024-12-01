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РФ атаковала Киев дронами: в Голосеевском районе обломки повредили дом

Воскресенье 01 декабря 2024 06:01
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РФ атаковала Киев дронами: в Голосеевском районе обломки повредили дом Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С самого утра, 1 декабря, российские войска пытались и до сих пор пытаются атаковать Киев дронами. Обломки одного из БпЛА упали в Голосеевском районе, повредив здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Также начальник КГВА Сергей Попко добавил, что в Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии.

В связи с этим он призвал людей находиться в безопасности до отбоя.

Напомним, что этой ночью в Киевской области было слышно взрывы. Противовоздушная оборона работа по вражеским беспилотникам, которые в том числе, летели в сторону столицы.

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