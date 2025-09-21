ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Черниговской области патрульные и медики попали под повторный обстрел

Черниговская область, Воскресенье 21 сентября 2025 00:54
UA EN RU
В Черниговской области патрульные и медики попали под повторный обстрел Иллюстративное фото: в Черниговской области патрульные и медики попали под повторный обстрел (Facebook.com emd.ck.ua)
Автор: Никончук Анастасия

В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным ударом врага во время оказания помощи пострадавшим после падения беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в сети Telegram.

По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, инцидент произошел вечером 19 сентября. Около 22:00 инспекторы патрульной полиции, находившиеся на дорожной станции, услышали звуки взрывов неподалеку.

Прибыв на место, они обнаружили автомобиль скорой помощи и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим гражданским. В этот момент патрульные попали под повторный вражеский обстрел. В результате атаки были повреждены служебные автомобили полиции и скорой.

"Мы сразу перекрыли движение по автодороге, а пострадавших оперативно госпитализировали медики, которым патрульные обеспечили сопровождение в больницу", – отметил Билошицкий.

Предыстория событий

Ранее в Черниговской области российский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Удар пришелся рядом с дорогой, где находились водитель и две пассажирки. Все они получили травмы различной степени тяжести. На помощь пострадавшим прибыли полицейские и врачи, которые попали под повторный обстрел врага.

Напоминаем, что в ночь на 19 сентября российские силы вновь пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. По данным городских служб, одна из атак привела к повреждениям инфраструктуры общественного транспорта – была выведена из строя часть троллейбусной контактной сети.

Отметим, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Павлоград ударными дронами. В результате налета в нескольких районах города вспыхнули пожары. На место сразу прибыли пожарные и экстренные службы, чтобы локализовать очаги возгорания и предотвратить распространение огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война в Украине
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город