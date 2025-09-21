ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл

Чернігівська область, Неділя 21 вересня 2025 00:54
UA EN RU
У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл Ілюстративне фото: у Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл (Facebook.com emd.ck.ua)
Автор: Никончук Анастасія

У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним ударом ворога під час надання допомоги постраждалим після падіння безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в мережі Telegram.

За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інцидент стався ввечері 19 вересня. Близько 22:00 інспектори патрульної поліції, які перебували на дорожній станції, почули звуки вибухів неподалік.

Прибувши на місце, вони виявили автомобіль швидкої допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим цивільним. У цей момент патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл. Унаслідок атаки було пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої.

"Ми одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно госпіталізували медики, яким патрульні забезпечили супровід до лікарні", - зазначив Білошицький.

Передісторія подій

Раніше в Чернігівській області російський дрон-камікадзе атакував цивільний автомобіль. Удар припав поруч із дорогою, де перебували водій і дві пасажирки. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. На допомогу постраждалим прибули поліцейські та лікарі, які потрапили під повторний обстріл ворога.

Нагадуємо, що в ніч на 19 вересня російські сили знову намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. За даними міських служб, одна з атак призвела до пошкоджень інфраструктури громадського транспорту - було виведено з ладу частину тролейбусної контактної мережі.

Зазначимо, що в ніч на 19 вересня російські окупанти атакували Павлоград ударними дронами. Унаслідок нальоту в кількох районах міста спалахнули пожежі. На місце одразу прибули пожежники та екстрені служби, щоб локалізувати осередки загоряння і запобігти поширенню вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні
Новини
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто