У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл

У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним ударом ворога під час надання допомоги постраждалим після падіння безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в мережі Telegram.

За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інцидент стався ввечері 19 вересня. Близько 22:00 інспектори патрульної поліції, які перебували на дорожній станції, почули звуки вибухів неподалік.

Прибувши на місце, вони виявили автомобіль швидкої допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим цивільним. У цей момент патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл. Унаслідок атаки було пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої.

"Ми одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно госпіталізували медики, яким патрульні забезпечили супровід до лікарні", - зазначив Білошицький.

Передісторія подій

Раніше в Чернігівській області російський дрон-камікадзе атакував цивільний автомобіль. Удар припав поруч із дорогою, де перебували водій і дві пасажирки. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. На допомогу постраждалим прибули поліцейські та лікарі, які потрапили під повторний обстріл ворога.