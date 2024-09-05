В Черниговском горсовете сделали заявление после обысков в кабинете Ломако

В Черниговском горсовете отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломако. Они прошли сегодня, 5 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.
В горсовете заверили, что чиновники предоставили правоохранителям все необходимые документы, большинство из которых есть на официальном веб-сайте ведомства.
Обыски касались решения Черниговского горсовета от 2017 года. Тогда, по данным ведомства, около 1,5 млн гривен паевого взноса был оплачен предпринимателем, который построил АЗС на земле коммунального предприятия.
"Сообщения, что земельный участок был передан безвозмездно не соответствующим действительности", - заверили в горсовете.
Помимо кабинета и.о. мэра, обыски также проводились в помещениях общего отдела городского совета.
В горсовете обратили внимание, что в 2017 году Ломако не являлся секретарем ведомства, и.о. городского главы и даже не был депутатом.
Напомним, сегодня, 5 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители проводят обыски в кабинете и.о. городского главы Чернигова Александра Ломако.
По данным собеседников, это касалось дело о незаконном выделении земли для постройки АЗС. Правоохранители планируют объявить ряд подозрений.
К слову, в прошлом году у Ломако также проводили обыски. Правоохранители проверяли, законно ли он выезжал за границу в мае 2023 года.
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