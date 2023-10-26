ГБР проверяет законность "каникул" и. о. мэра Чернигова

Обыски у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако проходят совместно с СБУ. Они связаны с проверкой законности его выезда за границу в мае этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Обыски проводятся совместно с СБУ также для того, чтобы "посетить" с обысками в Черниговский городской совет и в квартиру и .о. мэра. Проверяется законность пребывания его за границей", - рассказала Сапьян.

По ее словам, командировка Ломако была оформлена 7 мая 2023 года в Германию.

"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, каким образом он мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. Есть информация, что его "каникулы" ориентировочно продолжались с 7 по 21 мая", - отметила Сапьян.

В свою очередь она подчеркнула, что ГБР известно, какую информацию обнародовал сам Ломако касательно "причин обысков".

"Но мы хотим заметить, что обыски проводятся на основании определения суда от 6 октября. То есть решение суда было намного раньше, чем проводятся обыски сейчас. Поэтому я бы не связывала некоторые посты в соцсетях с происходящими сегодня событиями", - резюмировала Сапьян.

Обыски в Ломако

Напомним, источники РБК-Украина в правоохранительных органах сегодня сообщили, что ГБР пришло с обысками к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако. Их проводят совместно с СБУ.

Сам факт обысков подтвердил и сам Ломако на своих страницах в сети. По его мнению, якобы они связаны с его публикацией в соцсети об ответственности за трагедию в драмтеатре, которая произошла в Чернигове 19 августа в результате ракетного удара РФ.

Как известно, в тот трагический день в драмтеатре Чернигова проходила выставка дронов. И между местными властями возникли споры относительно того, кто ответственен за случившееся.

Как заявил глава Черниговской военной администрации Дмитрий Брижинский в интервью СМИ, он якобы "не знал о формате выставки".

В свою очередь и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако также утверждает, что мэрия не предоставляла никаких разрешений на проведение этого мероприятия.

Что интересно, 5 сентября в квартире у Ломако уже проводились обыски. Тогда к нему пришли следователи СБУ. Но какими были результаты, так и не сообщалось.

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