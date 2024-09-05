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В Черниговском горсовете сделали заявление после обысков в кабинете Ломако

Чернигов, Четверг 05 сентября 2024 17:24
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В Черниговском горсовете сделали заявление после обысков в кабинете Ломако Фото: в Черниговском горсовете прошли обыски (t.me/chernihivrada)
Автор: Иван Носальский

В Черниговском горсовете отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломако. Они прошли сегодня, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.

В горсовете заверили, что чиновники предоставили правоохранителям все необходимые документы, большинство из которых есть на официальном веб-сайте ведомства.

Обыски касались решения Черниговского горсовета от 2017 года. Тогда, по данным ведомства, около 1,5 млн гривен паевого взноса был оплачен предпринимателем, который построил АЗС ​​на земле коммунального предприятия.

"Сообщения, что земельный участок был передан безвозмездно не соответствующим действительности", - заверили в горсовете.

Помимо кабинета и.о. мэра, обыски также проводились в помещениях общего отдела городского совета.

В горсовете обратили внимание, что в 2017 году Ломако не являлся секретарем ведомства, и.о. городского главы и даже не был депутатом.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 5 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители проводят обыски в кабинете и.о. городского главы Чернигова Александра Ломако.

По данным собеседников, это касалось дело о незаконном выделении земли для постройки АЗС. Правоохранители планируют объявить ряд подозрений.

К слову, в прошлом году у Ломако также проводили обыски. Правоохранители проверяли, законно ли он выезжал за границу в мае 2023 года.

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