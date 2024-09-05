В Черниговском горсовете сделали заявление после обысков в кабинете Ломако

В Черниговском горсовете отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломако. Они прошли сегодня, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.

В горсовете заверили, что чиновники предоставили правоохранителям все необходимые документы, большинство из которых есть на официальном веб-сайте ведомства.

Обыски касались решения Черниговского горсовета от 2017 года. Тогда, по данным ведомства, около 1,5 млн гривен паевого взноса был оплачен предпринимателем, который построил АЗС ​​на земле коммунального предприятия.

"Сообщения, что земельный участок был передан безвозмездно не соответствующим действительности", - заверили в горсовете.

Помимо кабинета и.о. мэра, обыски также проводились в помещениях общего отдела городского совета.

В горсовете обратили внимание, что в 2017 году Ломако не являлся секретарем ведомства, и.о. городского главы и даже не был депутатом.