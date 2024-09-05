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У Чернігівській міськраді зробили заяву після обшуків у кабінеті Ломака

Чернігів, Четвер 05 вересня 2024 17:24
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У Чернігівській міськраді зробили заяву після обшуків у кабінеті Ломака Фото: у Чернігівській міськраді пройшли обшуки (t.me/chernihivrada)
Автор: Іван Носальський

У Чернігівській міськраді відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Вони відбулися сьогодні, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради.

У міськраді запевнили, що чиновники надали правоохоронцям усі необхідні документи, більшість з яких є на офіційному веб-сайті відомства.

Обшуки стосувалися рішення Чернігівської міськради від 2017 року. Тоді, за даними відомства, близько 1,5 млн гривень пайового внеску було сплачено підприємцем, який побудував АЗС на землі комунального підприємства.

"Повідомлення, що земельна ділянка була передана безоплатно такою, що не відповідає дійсності", - запевнили в міськраді.

Окрім кабінету в.о. мера, обшуки також проводились у приміщеннях загального відділу міської ради.

У міськраді звернули увагу, що у 2017 році Ломако не був секретарем відомства, в.о. міського голови і навіть не був депутатом.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці проводять обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломака.

За даними співрозмовників, це стосувалося справи про незаконне виділення землі для будівництва АЗС. Правоохоронці планують оголосити низку підозр.

До речі, торік у Ломака також проводили обшуки. Правоохоронці перевіряли, чи він законно виїжджав за кордон у травні 2023 року.

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