Как сообщается, контрразведка и следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую рашисты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля.

Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка.

Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские беспилотники.

Фото: на Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона (t.me/SBUkr)

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.

СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана идентифицированы как Уран-235 и Уран-238.

По этому факту следователями Службы безопасности осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.



Учитывая токсичность и радиоактивность обедненного урана, украинцев призывают быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков дрона, ракет или других боеприпасов.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды.

В случае обнаружения таких предметов нельзя приближаться к ним, касаться и перемещать их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий СБУ, ГСЧС или Национальной полиции.