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Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

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Украина, Суббота 18 марта 2023 18:09
Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей Фото: Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Оккупационные войска не прекращают обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • 7 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Харьковка зафиксировано с 12:50 до 13:05;
  • С 14:30 до 14:50 зафиксировано 11 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Клюсы.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Возможно повреждение нежилого здания", - сообщили в командовании.

Напомним, что вчера, 17 марта, военные РФ снова обстреляли приграничные территории Сумской области.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

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