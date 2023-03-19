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Наев провел совещание по защите гражданских в Черниговской области: могут выделить дополнительные ПВО

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Черниговская область, Воскресенье 19 марта 2023 14:54
Наев провел совещание по защите гражданских в Черниговской области: могут выделить дополнительные ПВО Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черниговской области командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения, которое живет в приграничных районах и подвергаеся артиллерийским и минометным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Объединенных Сил ВСУ.

Кроме Наева в совещании приняли участие командир группировки войск бригадный генерал Дмитрий Красильников, начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский и представители органов государственной власти.

Так, Чаус подчеркнул, что приграничье Черниговской области обстреливается почти каждый день, от этого страдают гражданские. Обстрелам подвергаются 34 населенных пункта. По его словам, в приграничных регионах находятся 665 несовершеннолетних, поэтому городские власти пытаются убедить их в эвакуации.

Учитывая это, Наев обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с просьбой о выделении дополнительных сил и средств ПВО, а также усилении артиллерийской разведки для нужд Черниговской области.

В ходе совещания были определены пути решения вопросов уменьшения потерь среди гражданского населения и противодействия разрушению частных сооружений и объектов инфраструктуры.

"Мы понимаем, что враг не оставил своих намерений наносить огненное поражение по гражданским объектам. Поэтому нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы местное население, которое проживает в приграничных Черниговской области, не подвергалось вражеским обстрелам. Мы определили конкретные меры, которые будем в дальнейшем претворять в жизнь", - отметил Наев.

Напомним, недавно Наев посещал оборонные позиции в Сумской области, где также провел совещание по вопросам защиты гражданских.

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Сергей Наев Черниговская область
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