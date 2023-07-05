Совет Украина-НАТО. Альянс назначил дату первого заседания

Североатлантический альянс назначил дату первого заседания в формате Совет Украина-НАТО. Оно пройдет 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу саммита НАТО , опубликованную на сайте Альянса.

Первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств вместе со Швецией пройдет в 13:00 12 июля.

Таким образом, заседание состоится во второй день проведения саммита Альянса в Вильнюсе.

Совет Украина-НАТО

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина-НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной.

Этот формат придет на смену заседаниям Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что формат повысит статус отношений Украины и НАТО. Также он позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Больше о новом формате отношений читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.