У Черкаській області коронавірус виявили у немовляти

У Черкаській області в місті Умань коронавірусну інфекцію виявили у 6-місячної дитини. Про це передає РБК-Україна із посиланням на повідомлення міського голови Умані Олександра Цебрія.

За його словами, загалом протягом 28 березня офіційно підтверджено чотири нові випадки інфікування коронавірусом в Умані.

"Вчора у нашу інфекційну лікарню звернулося шестеро осіб. У них були взяті аналізи і відправлені у місто Черкаси. І сьогодні в насє підстверджених чотири випадки зараження у місті Умані... Із чотирьох інфікованих- одна дитина шести місяців. Усі вони знаходяться у нашій інфекційній лікарні", - сказав він.

Мер Умані закликав мешканців міста не панікувати та дотримуватися карантинного режиму.

Нагадаємо, станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу.

Зокрема, в Одесі зафіксували два нових випадки зараження COVID-19, одна пацієнтка в реанімації

Зазначимо, у Черкаській області станом на 10:00 28 березня було зареєстровано трьох хворих коронавірусом.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від зараження коронавірусом 28 березня в Україні зросла до дев'яти осіб - померла мешканка Рівненської області.