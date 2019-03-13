Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня

Голові черкаського осередку "Нацкорпусу" Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт

В Черкассах Сосновский районный суд избрал меры пресечения для руководителя черкасской ячейки партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука и члена ячейки Антона Братко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Национальный Корпус - Черкасская область" в Facebook.

Кухарчуку назначили круглосуточный домашний арест, Братку - домашний арест с ограничением свободы в ночное время в течение двух месяцев.

Оба были задержаны после столкновений в Черкассах 9 марта.

Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимальной меры пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога.

Напомним, 9 марта в Черкассах во время акции националистов из организации "Национальный корпус", которые требовали арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, произошли столкновения с правоохранителями.

В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ, а митингующие жгли файеры.

В результате столкновений в Черкассах с различными травмами в медицинские учреждения обратились 22 сотрудника полиции, 19 из которых были госпитализированы.