Після зіткнень у Черкасах в лікарню звернулися 22 правоохоронця

Фото: зіткнення у Черкасах (npu.gov.ua)

19 з них були госпіталізовані в результаті зіткнень в Черкасах

В результаті зіткнень в Черкасах між представниками організації "Національний корпус" і поліцейськими з різними травмами в медичні установи звернулися 22 співробітника поліції, 19 з яких були госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що станом на 10:00 ранку в лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми в результаті зіткнення. Дев'ятнадцять з них госпіталізовано.

Нагадаємо, 9 березня в Черкасах під час акції націоналістів організації "Національний корпус", які вимагали заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями.

Пізніше Національна поліція України відкрила 2 кримінальні справи за фактом сутичок між представниками організації "Національний корпус" і поліцією. За даним фактом слідчими було відкрито 2 кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і з ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тоді повідомлялося, що під час зіткнень постраждали 15 правоохоронців, серед яких начальник Головного управління поліції в Черкаській області генерал поліції Валерій Лютий.