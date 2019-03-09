За фактом сутичок в Черкасах поліція відкрила кримінальні провадження

Фото: сутички в Черкасах (npu.gov.ua)

Під час сутичок між націоналістами та правоохоронцями постраждали 15 поліцейських

Нацполіція України відкрила 2 кримінальних провадження за фактом сутичок між представниками організації "Національний корпус" та поліцією в Черкасах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що під час сутичок постраждало 15 правоохоронців, серед яких начальник Головного управління поліції у Черкаській області генерал поліції Валерій Лютий.

"П’яти з них медичну допомогу надано на місці, 10 звернулися до медичних закладів", - заявили правоохоронці.

За даним фактом слідчими було відкрито 2 кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок під адміністрацією президента України. В результаті сутичок постраждали двоє працівників поліції та один нацгвардієць, один з правоохоронців був госпіталізований з хімічним опіком очей, поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).