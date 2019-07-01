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Зеленський вимагає взяти на контроль розслідування пожежі в Одеській області

Новини » Політика    01.07.2019 - 18:54
Зеленський вимагає взяти на контроль розслідування пожежі в Одеській області
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

В результаті пожежі загинули четверо дітей

Президент України Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської обласної державної адміністрації взяти під контроль розслідування пожежі в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента в Twitter.

Як повідомляється, це одне з перших завдань для нового голови Одеської ОДА.

"Одне з перших завдань для нового голови Одеської ОДА взяти під особистий контроль з'ясування причин цієї трагедії і запобігання подібних випадків у майбутньому", - прокоментував Володимир Зеленський пожежу в Одеській області, під час якої загинуло четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, пожежа в приватному будинку в Одеській області, в результаті якого загинули четверо дітей, стався 1 липня. В 9:35 пожежа була ліквідована. Вік дітей і причини займання на даний момент встановлюються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді минулого року. Під час зустрічі президент наголосив, що тримає ситуацію на контролі, а також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в цій справі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8.

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