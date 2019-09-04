У Черкасах сталося масове отруєння людей

У Черкасах сталося масове отруєння з ознаками кишкової інфекції, 9 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр місцевої Держпродспоживслужби.

Зазначається, що до інфекційної лікарні госпіталізували 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років, з попередніми діагнозами: гостра кишкова інфекція, середній ступінь важкості.

"Потерпілі вживали млинці з різною начинкою, придбані у одному із супермаркетів Черкас", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці Держпродспоживслужби області проводять лабораторні дослідження продуктів із супермаркету.

Нагадаємо, у Львівській області було госпіталізовані 10 людей унаслідок отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина. При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо. Повідомляється, що на даний момент проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування.

РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.

Також повідомлялося, що в кінці серпня у Львівській області сталася масове отруєння дітей. Постраждалі могли отруїтися у відпочинковому таборі.