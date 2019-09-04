В Черкассах произошло массовое отравление людей

В Черкассах произошло массовое отравление с признаками кишечной инфекции, 9 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр местной Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что в инфекционную больницу госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет, с предварительным диагнозом: острая кишечная инфекция, средняя степень тяжести.

"Потерпевшие употребляли блины с разной начинкой, приобретенные в одном из супермаркетов Черкасс", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы области проводят лабораторные исследования продуктов из супермаркета.

Напомним, во Львовской области было госпитализированы 10 человек в результате отравления во время празднования свадьбы, среди пострадавших 1 ребенок. При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно. Сообщается, что на данный момент проводятся лабораторные исследования продуктов питания.

РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

Также сообщалось, что в конце августа во Львовской области произошло массовое отравление детей. Пострадавшие могли отравиться в развлекательном лагере.