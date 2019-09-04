ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Черкасах сталося масове отруєння людей

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 15:16
У Черкасах сталося масове отруєння людей
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Госпіталізовані 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років

У Черкасах сталося масове отруєння з ознаками кишкової інфекції, 9 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр місцевої Держпродспоживслужби.

Зазначається, що до інфекційної лікарні госпіталізували 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років, з попередніми діагнозами: гостра кишкова інфекція, середній ступінь важкості.

"Потерпілі вживали млинці з різною начинкою, придбані у одному із супермаркетів Черкас", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці Держпродспоживслужби області проводять лабораторні дослідження продуктів із супермаркету.

Нагадаємо, у Львівській області було госпіталізовані 10 людей унаслідок отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина. При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо. Повідомляється, що на даний момент проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування.

РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.

Також повідомлялося, що в кінці серпня у Львівській області сталася масове отруєння дітей. Постраждалі могли отруїтися у відпочинковому таборі.

У Львівській області сталося масове отруєння на весіллі В одеській лікарні залишаються 23 людини, які отруїлися шаурмою
Новини України постраждаліотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся