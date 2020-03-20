У Черкасах пропонують пускати в громадський транспорт за перепустками

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження введуть, якщо у місті виявлять коронавірус

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не виключає введення перепусток для громадського транспорту у разі виявлення випадків коронавірусу в місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами Бондаренка, у разі спалаху коронавірусу, громадський транспорт у Черкасах, можливо, доведеться зупинити, однак міськрада не хоче спричинити транспортний колапс у місті.

"Але ми його не будемо зупиняти, доки не забезпечимо підвезенням працівників стратегічних підприємств... Розробляються спеціальні маршрути, щоб забезпечити доїздом на роботу в першу чергу лікарів, забезпечити працівників аптек, теплокомуненерго, "Азоту", "Черкаської ТЕЦ", інших стратегічних підприємств", - пояснив він.

Міський голова додав, що одним з можливих обмежень розглядається введення перепусток на громадський транспорт. Планується, що громадський транспорт працюватиме без змін, однак в автобуси та тролейбуси пропускатимуть лише за посвідченнями та перепустками, виданими міськрадою.

Крім того, розглядається ще один варіант, згідно з яким громадський транспорт не ходитиме за звичними маршрутами, а здійснюватиме спеціальні рейси для підвезення працівників на роботу та додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві, Хмельницькому та Запоріжжі скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Пільговий проїзд буде скасовано у період карантину для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Також пільговий проїзд було скасовано у Львові та Чернівцях, а в Ужгороді місцева влада повністю зупинила роботу громадського транспорту. Обмеження триватимуть до завершення карантину в Україні.