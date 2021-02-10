Влада Львова закликала працювати дистанційно в четвер через снігопади

Влада Львова закликає мешканців працювати з дому в четвер, 11 лютого, у зв'язку зі снігопадами, які тривають в місті. Школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів.

Він зазначив, що за прогнозами погоди у Львові в найближчі кілька днів випаде місячна норма снігу, посиляться вітер і мороз. Вже зараз, за його словами, вся снігоочисна техніка працює у посиленому режимі.

"Прошу всіх, хто має таку можливість, завтра залишитися працювати дистанційно і не виходити за межі будинку. Кожна школа сьогодні спільно з батьками вибрала формат навчання до кінця тижня. Але незважаючи ні на що, вони все точно будуть відкритими і діти можуть приходити, якщо є така необхідність", - написав Садовий.