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Влада Львова закликала працювати дистанційно в четвер через снігопади

Новость на русском → Львів, Середа 10 лютого 2021 21:30
Влада Львова закликала працювати дистанційно в четвер через снігопади Фото: прибирання снігу у Львові (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Роман Тверденко

Влада Львова закликає мешканців працювати з дому в четвер, 11 лютого, у зв'язку зі снігопадами, які тривають в місті. Школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів.

Про це написав мер Андрій Садовий в Facebook.

Він зазначив, що за прогнозами погоди у Львові в найближчі кілька днів випаде місячна норма снігу, посиляться вітер і мороз. Вже зараз, за його словами, вся снігоочисна техніка працює у посиленому режимі.

"Прошу всіх, хто має таку можливість, завтра залишитися працювати дистанційно і не виходити за межі будинку. Кожна школа сьогодні спільно з батьками вибрала формат навчання до кінця тижня. Але незважаючи ні на що, вони все точно будуть відкритими і діти можуть приходити, якщо є така необхідність", - написав Садовий.

Раніше сьогодні влада Києва через снігопади закрила дитячі садочки та школи, скасувала ярмарки. Також можливе закриття станцій метро.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, що сильні морози очікуються в Україні на початку наступного тижня, 15-18 лютого. До цього країну засипле снігом.

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