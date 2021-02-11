У Рівному через снігопади та мороз на два дні закрили школи
Мер Рівного Олександр Третяк заявив, що через погіршення погодних умов школи у місті будуть закритими 11 та 12 лютого. У цей період діти навчатимуться дистанційно.
"Міська комісія ТЕБ і НС вирішила, що 11 та 12 лютого в Рівному навчання у школах буде дистанційним. Школярі залишаться вдома, але навчатимуться завдяки мережі інтернет", - заявив міський голова.
Він також додав, що дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.
"Це стосується лише цих двох днів тижня. Оскільки буде важка погода, то ми хочемо зменшити навантаження на транспортну та освітню інфраструктуру Рівного", сказав Третяк.
Крім того, мер закликав усіх роботодавців за можливості перевести своїх працівників на дистанційну роботу.
"Якщо є можливість, то хай ваш працівник працює з дому. Де це неможливо, то хай буде звичайний робочий день. Це лише рекомендація", - сказав він.
Нагадаємо, згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.
Також РБК-Україна писало, що 11 лютого на заході, півночі та в центрі України буде йти мокрий сніг, а східні області вкриють дощі. Вдень температура повітря у деяких південних регіонах підніметься до +15, однак на північному заході країни очікується мороз.