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В Черкасской области ТЦК работают 24/7, но в комендантский час "не оформляют"

Пятница 01 марта 2024 14:10
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В Черкасской области ТЦК работают 24/7, но в комендантский час "не оформляют" Фото: в Черкасской области повестки выписывают круглосуточно, кроме комендантского часа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Черкасской области территориальные центры комплектования (ТЦК) работают круглосуточно, кроме комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Романа Скрипника в эфире "Украинское радио Черкассы".

Как отметил Скрипник, в положение о ТЦК внесли изменения относительно графика работы.

"Согласно этим изменениям ТЦК работают круглосуточно по формуле 24/7. Повестки вручаются круглосуточно, кроме комендантского часа. Также, если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК - мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром", - пояснил он.

В частности Скрипник добавил, что случаев, когда военнообязанные самостоятельно прибывали в ночное время - было пять.

"Мы работаем, у нас работают группы, которые отвечают за те или иные направления жизнедеятельности территориального центра комплектования и социальной поддержки. Каждая группа может предоставить консультацию по любому вопросу", - добавил заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, а также ограничения для уклонистов и не только.

Как рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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