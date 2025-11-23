ua en ru
В Черкасской области четверо детей погибли в пожаре, пятый с ожогами: подробности

Воскресенье 23 ноября 2025
В Черкасской области четверо детей погибли в пожаре, пятый с ожогами: подробности
Автор: Маловичко Юлия

В Черкасской области произошла трагедия - четверо детей погибли во время пожара в собственном доме. Еще одного ребенка с ожогами доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Спасатели Черкасской области вечером получили сообщение о пожаре в жилом доме в Уманском районе. Обеспокоенная мать сообщила, что огонь охватил все помещение, где находились дети.

"Дежурный караул спасателей оперативно локализовал пожар на площади 56 кв. м. Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела вероятно 4-го ребенка", - сообщили в ГСЧС.

Согласно сообщению, речь идет, вероятно, о детях 2018, 2020, 2022 и 2025 года рождения. Еще один ребенок 2017 года рождения доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.

"Сейчас спасатели выясняют причины возникновения пожара. Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня", - добавили спасатели.

Напомним, ранее в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей 2006, 2017 и 2019 годов рождения.

Также сообщалось, что в Черновицкой области в результате пожара погибли четыре человека, среди которых было трое детей.

РБК-Украина писало также, что произошел пожар в частном доме в Волынской области. Тогда погибли двое детей 2014 и 2017 года рождения.

